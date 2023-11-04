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عاجل // إيقاف لاعب الهلال 4 أعوام

11/4/2023 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم السبت، إيقاف عمر هوساوي لاعب الهلال لألعاب القوى، لمدة 4 أعوام.
وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتم أخذ عينة من عمر هوساوي في مايو/آيار الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.
وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، لكنه رفض فتح العينة الثانية.
وتابع القرار "حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة".
ونوهت اللجنة أنها مكنت عمر هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ملاعب

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