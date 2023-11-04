أمرابط على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام فولهام

ويسعى اليونايتد، للخروج من كبوته بعد خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في البريميرليج، ثم توديع كأس الاتحاد على يد نيوكاسل. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: أونانا - ماجواير - إريكسن - جارناتشو - دالوت - أنتوني - وان بيساكا - إيفانز - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز - هويلوند ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندير وريجيلون وفاران وسفيان أمرابط وحنبعل وماينو وماونت وبيليستري ومارسيال. فيما جاء تشكيل فولهام كالآتي: لينو - كاستاني - باسي - ريام - روبنسون - بالينيا - أيوبي - ويلسون - بيريرا - ويليان - مونيز

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