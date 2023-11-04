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أمرابط على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام فولهام

11/4/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، اليوم السبت، في الجولة 11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى اليونايتد، للخروج من كبوته بعد خسارة الديربي أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في البريميرليج، ثم توديع كأس الاتحاد على يد نيوكاسل.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
أونانا - ماجواير - إريكسن - جارناتشو - دالوت - أنتوني - وان بيساكا - إيفانز - ماكتوميناي - برونو فيرنانديز - هويلوند
ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، بايندير وريجيلون وفاران وسفيان أمرابط وحنبعل وماينو وماونت وبيليستري ومارسيال.
فيما جاء تشكيل فولهام كالآتي:
لينو - كاستاني - باسي - ريام - روبنسون - بالينيا - أيوبي - ويلسون - بيريرا - ويليان - مونيز

ملاعب

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