أفضل 33 لاعبا في تاريخ كأس العالم - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غاب الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، عن قائمة أفضل 33 لاعبا في تاريخ بطولة كأس العالم، التي انطلقت للمرة الأولى في أوروغواي عام 1930.رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ مونديالية مختلفة بين عامي 2006 و2022، لكنه لم يترك بصمة تهديفية واضحة باستثناء كأس العالم روسيا 2018 عندما هز شباك منتخب إسبانيا بـ "هاتريك".وأعدت مجلة fourfourtwo الإنجليزية واسعة الانتشار، تصنيفا بشأن أفضل 33 لاعبا في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي شهدت منافسة قوية بين البرازيلي بيليه، والثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ودييغو أرماندو مارادونا.

جاء بيليه على صدارة الترتيب وهو الوحيد تاريخيا الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات، ولعب خلالها دورا مؤثرا خلال نسخ أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا كاملا في 14 مباراة فقط.

وفي المركز الثاني، حل الأسطورة ليونيل ميسي بعد أن حقق حلمه الأكبر وتُوج باللقب في قطر 2022، بعد الإخفاق بشكل ذريع في 4 نسخ متتالية بين عامي 2006 و2018.

وحل مارادونا ثالثا وهو بطل مونديال 1986 في المكسيك، ثم البرازيلي رونالدو نازاريو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم بـ15 هدفا، والمتوج باللقب مرتين عامي 1994 و2002.

أفضل اللاعبين في تاريخ كأس العالم:

البرازيلي بيليه

الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأرجنتيني مارادونا

البرازيلي رونالدو نازاريو

الفرنسي زين الدين زيدان

الألماني فرانز بكنباور

الفرنسي كيليان مبابي

البرتغالي أوزيبيو

الألماني ميروسلاف كلوزه

البرازيلي غارينشيا

البرازيلي جارزينيو

الهولندي يوهان كرويف

الفرنسي جوست فونتين

البرازيلي كارلوس ألبرتو توريس

الإيطالي فابيو كانافارو

الروسي ليف ياشين

الإنجليزي بوبي مور

الإيطالي باولو روسي

الألماني غيرد مولر

الإسباني تشافي هيرنانديز

البرازيلي ريفالدو

الفرنسي ميشيل بلاتيني

البرازيلي كافو

الألماني لوتار ماتيوس

المجري فيرينتس بوشكاش

الألماني توماس مولر

الألماني يورغن كلينسمان

الإنجليزي غاري لينيكر

الهولندي دينيس بيركامب

الألماني أوليفر كان

الإنجليزي جيوف هورست

الكاميروني روجيه ميلا

البيروفي توفيلو كوبيلاس

ملاعب

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