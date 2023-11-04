قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة ومستشفيات في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)دانت وزارة الخارجية القطرية بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، وعدد من المستشفيات في قطاع غزة.



واعتبرت الوزارة في بيان اليوم السبت ماارتكبته قوات الاحتلال "مجازر وحشية وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".



وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على أن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".



كما حذرت من أن "تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار". وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين".

