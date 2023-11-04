بمتابعة ناصر بن حمد وحضور فيصل بن راشد .. عيسى بن فيصل بطلا للسباق المحلي للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ثاني بطولات موسم القدرة 2023/2024 التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.







وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس بمناسبة تتويجه بطلا للسباق المحلي لمسافة 120 كم، مشيدا سموه بصدارة فيكتوريوس للسباق وتحقيق المراكز الأولى.





وأكد سموه أن المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات دلالة على الأهداف التي يجنيها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة من خلال تهيئة الأجواء المثالية لكافة الاسطبلات والفرسان من أجل زيادة القاعدة الخاصة برياضة القدرة، مبينا سموه إلى أن مسيرة رياضة القدرة تسير وفق خطة طموحة نحو المزيد من التطور والازدهار.





وأشاد سموه، بمستويات الفرسان والاسطبلات في السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وحرصهم على بذل الجهود لتحقيق النتائج الايجابية والوصول إلى أهدافهم من هذه المشاركات، متمنيا سموه كل التوفيق لكافة الفرسان والاسطبلات في البطولات القادمة.





وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباق 120 كم المحلي وجميعهم من فريق فيكتوريوس، حيث حقق سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة المركز الأول بجدارة واستحقاق، فيما حاز على المركز الثاني محمد خالد الرويعي والثالث سلمان عيسى.







وقام بتتويج الفائزين غالب العلوي أمين سر الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والدكتور خالد احمد حسن أمين السر المساعد بالاتحاد مدير الفريق الملكي للقدرة، وتوفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق والعلاقات العامة بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.





واستطاع الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة من فريق فيكتوريوس تحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق 120 كم المحلي بعد أن أنهى المراحل بزمن وقدره (4 ساعات و31 دقيقة و15 ثانية)، فيما احتل الفارس محمد خالد الرويعي من فريق فيكتوريوس المركز الثاني بعد أن أنهى السباق بزمن وقدره (4 ساعات و31 دقيقة و17 ثانية)، والمركز الثالث زميلهم في الفريق سلمان عيسى بزمن وقدره (4 ساعات و44 دقيقة و51 ثانية).





وحصل فريق فيكتوريوس على جائزة أفضل حالة جواد للمسابقة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، حيث حصل فارس الفريق محمد خالد الرويعي على الجائزة.





وتصدر الفارس سرحان العنزي من اسطبلات الصافنات السباق الدولي، فيما جاء ثانيا الفارس ناصر خليفة من اسطبلات N13 وزميله في الفريق عيسى عبدالله في المركز الثالث.





وتصدر فريق فيكتوريوس سباق 100 كم الدولي، حيث أنهى السباق اولا الفارس محمد خالد درويش، والثاني حمد اسماعيل البلوشي، والثالث الفارسة دانة أحمد.





وفي سباق 100 كم محلي، تصدر الفارس عبدالله عادل من اسطبلات أي 1 السباق، وثانيا المقداد محمد من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث منيرة حسين من اسطبلات العيد.





وأكد سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس أن هذا الفوز سيكون حافزا كبيرا لمواصلة العطاء في السباقات القادمة والسعي الدائم لتحقيق المزيد من الانجازات مع الفريق.





وأوضح أن متابعة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تحقيق المركز الأول في السباق وسط منافسة قوية ومثيرة طوال المراحل، مبينا إلى أن سموه الداعم الأكبر لمسيرته في رياضة القدرة ودائما يستلهم من قدرات وفنيات سموه العطاء والدافع الكبير لتقديم مستويات مرموقة للوصول إلى الأهداف.





وأشاد سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة بعطاء الجهازين الفني والإداري لفريق فيكتوريوس وعملهم الدؤوب نحو تحقيق النتائج الايجابية.





وشهدت السباقات مشاركة واسعة من الفرسان والاسطبلات من البحرين وخارجها.