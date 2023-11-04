بمتابعة ناصر بن حمد وحضور فيصل بن راشد .. عيسى بن فيصل بطلا للسباق المحلي للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ثاني بطولات موسم القدرة 2023/2024 التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس بمناسبة تتويجه بطلا للسباق المحلي لمسافة 120 كم، مشيدا سموه بصدارة فيكتوريوس للسباق وتحقيق المراكز الأولى.
وأكد سموه أن المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات دلالة على الأهداف التي يجنيها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة من خلال تهيئة الأجواء المثالية لكافة الاسطبلات والفرسان من أجل زيادة القاعدة الخاصة برياضة القدرة، مبينا سموه إلى أن مسيرة رياضة القدرة تسير وفق خطة طموحة نحو المزيد من التطور والازدهار.
وأشاد سموه، بمستويات الفرسان والاسطبلات في السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وحرصهم على بذل الجهود لتحقيق النتائج الايجابية والوصول إلى أهدافهم من هذه المشاركات، متمنيا سموه كل التوفيق لكافة الفرسان والاسطبلات في البطولات القادمة.
وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباق 120 كم المحلي وجميعهم من فريق فيكتوريوس، حيث حقق سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة المركز الأول بجدارة واستحقاق، فيما حاز على المركز الثاني محمد خالد الرويعي والثالث سلمان عيسى.
وقام بتتويج الفائزين غالب العلوي أمين سر الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والدكتور خالد احمد حسن أمين السر المساعد بالاتحاد مدير الفريق الملكي للقدرة، وتوفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات رئيس اللجنة الإعلامية والتسويق والعلاقات العامة بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
واستطاع الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة من فريق فيكتوريوس تحقيق المركز الأول بجدارة واستحقاق في سباق 120 كم المحلي بعد أن أنهى المراحل بزمن وقدره (4 ساعات و31 دقيقة و15 ثانية)، فيما احتل الفارس محمد خالد الرويعي من فريق فيكتوريوس المركز الثاني بعد أن أنهى السباق بزمن وقدره (4 ساعات و31 دقيقة و17 ثانية)، والمركز الثالث زميلهم في الفريق سلمان عيسى بزمن وقدره (4 ساعات و44 دقيقة و51 ثانية).
وحصل فريق فيكتوريوس على جائزة أفضل حالة جواد للمسابقة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان، حيث حصل فارس الفريق محمد خالد الرويعي على الجائزة.
وتصدر الفارس سرحان العنزي من اسطبلات الصافنات السباق الدولي، فيما جاء ثانيا الفارس ناصر خليفة من اسطبلات N13 وزميله في الفريق عيسى عبدالله في المركز الثالث.
وتصدر فريق فيكتوريوس سباق 100 كم الدولي، حيث أنهى السباق اولا الفارس محمد خالد درويش، والثاني حمد اسماعيل البلوشي، والثالث الفارسة دانة أحمد.
وفي سباق 100 كم محلي، تصدر الفارس عبدالله عادل من اسطبلات أي 1 السباق، وثانيا المقداد محمد من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث منيرة حسين من اسطبلات العيد.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة فارس فريق فيكتوريوس أن هذا الفوز سيكون حافزا كبيرا لمواصلة العطاء في السباقات القادمة والسعي الدائم لتحقيق المزيد من الانجازات مع الفريق.
وأوضح أن متابعة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ساهمت في تحقيق المركز الأول في السباق وسط منافسة قوية ومثيرة طوال المراحل، مبينا إلى أن سموه الداعم الأكبر لمسيرته في رياضة القدرة ودائما يستلهم من قدرات وفنيات سموه العطاء والدافع الكبير لتقديم مستويات مرموقة للوصول إلى الأهداف.
وأشاد سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة بعطاء الجهازين الفني والإداري لفريق فيكتوريوس وعملهم الدؤوب نحو تحقيق النتائج الايجابية.
وشهدت السباقات مشاركة واسعة من الفرسان والاسطبلات من البحرين وخارجها.
MENAFN04112023000055011008ID1107371241