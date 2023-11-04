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إسرائيل: فتح طريق رئيسي 3 ساعات أمام النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

11/4/2023 10:01:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سوف يساعد الفلسطينيين على السير في طريق سريع رئيسي في قطاع غزة اليوم السبت كجزء من جهوده على مدار ثلاثة أسابيع لتشجيع المدنيين على النزوح جنوبا من المناطق التي هي محور التركيز لحربه مع حماس .

وقال الجيش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، إنه يمكن استخدام طريق صلاح الدين بين الساعة الواحدة والرابعة اليوم ( 1100 و 1400جرنتش )، بحسب صحيفة"جيروزليم بوست".

وأضاف"إذا كنتم حريصون على أنفسكم وأحبائكم ، اتبعوا تعليماتنا بالتوجه جنوبا".

كانت إسرائيل قد وجهت نداء مماثلا خلال هجماتها الجوية المكثفة على قطاع غزة قبل شن عمليات برية ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي باطلاق عملية طوفان الأقصى التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحاما لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

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