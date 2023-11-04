الطقس المتوقع غداً في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
والرياح شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج في العمق، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35، والجزر الأول عند الساعة 01:03.
وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14، والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والجزر الثاني عند الساعة 20:48.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 33 26 75 45
دبي 33 26 80 45
الشارقة 33 25 80 45
عجمان 32 23 85 40
أم القيوين 32 24 85 40
رأس الخيمة 33 24 85 45
الفجيرة 32 27 65 35
العـين 32 23 95 40
ليوا 34 23 85 35
الرويس 31 26 75 35
السلع 32 22 75 35
دلـمـا 31 26 80 45
طنب الكبرى / الصغرى 31 27 65 65
أبو موسى 31 27 85 65.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04112023000110011019ID1107371231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.