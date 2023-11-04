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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

11/4/2023 10:01:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج في العمق، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:35، والجزر الأول عند الساعة 01:03.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14، والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 26 75 45

دبي 33 26 80 45

الشارقة 33 25 80 45

عجمان 32 23 85 40

أم القيوين 32 24 85 40

رأس الخيمة 33 24 85 45

الفجيرة 32 27 65 35

العـين 32 23 95 40

ليوا 34 23 85 35

الرويس 31 26 75 35

السلع 32 22 75 35

دلـمـا 31 26 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 31 27 65 65

أبو موسى 31 27 85 65.

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