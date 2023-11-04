بعد مرور 11 دقيقة فقط ..حكم يعلن فوز الشرطة على الميناء 3-0 وينهي اللقاء في واقعة غريبة بالدوري العراقي



اعتبر نادي الشرطة فائزا على مستضيفه الميناء ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم بنتيجة 3-0، بقرار من حكم المباراة الذي أنهى المواجهة، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض.

ودخل الميناء المباراة مساء أمس الجمعة على ملعب البصرة الدولي بسبعة لاعبين فقط (من أصل 11)، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمانه من الاستفادة من لاعبيه الجدد من المحليين والمحترفين، إثر عدم تسديده مستحقات بعض المحترفين في الموسم الماضي.

وتقدم الشرطة بهدف سريع حمل توقيع مهند علي ميمي في الدقيقة الرابعة.

وبعد انقضاء 11 دقيقة، أصيب أحد لاعبي الميناء، ليخرج من الملعب ويبقى 6 فقط من زملائه، وهذا العدد يتنافى مع قوانين اللعبة، ليقرر الحكم إنهاء المباراة واعتبار الشرطة فائزا بنتيجة 3-0.

وبهذا القرار، تعرض الميناء لهزيمته الثالثة تواليا، بعد موقعتي الكهرباء (1-3) والكرخ (1-4)، ليبقى دون نقاط في قاع الترتيب، بينما كسب الشرطة نقطته السادسة في المركز الرابع.

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