كيف تتحدد قيمة العملات الوطنية وعوامل تحديد قيمتها؟

يتم تحديد قيمة العملة من خلال سعر البيع والشراء شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو خدمة أخرى، أي من خلال العرض والطلب حيث يتأثر هذا بكمية العملة المطلوبة؛ فعندما يقبل الناس على شراء العملة تزداد قيمتها، وعندما لا يتم شراء العملة تنخفض قيمتها.

تقدير قيمة العملة – أسعار الصرف

- لعل الطريقة الأكثر شيوعًا لقياس قيمة العملة هي قياس قابليتها للتحويل إلى عملات أخرى – والمعروفة أيضًا باسم سعر الصرف، وفقا لموقع أرقام.

- منذ نهاية معيار الذهب في عام 1971، اعتمدت غالبية العملات العالمية أحد نظاميّ سعر الصرف وهما سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المتغيّر.

سعر الصرف الثابت

- يُقصد بسعر الصرف الثابت هو عندما تربط دولة ما عملتها بعملة أساسية بحيث تتحرك كلا العملتين بشكل متماثل.

- وعادة ما تكون البلدان التي تختار سعر الصرف الثابت هي البلدان النامية الساعية إلى استقرار العملة.

- وتعتبر العملة الأساسية الأكثر شيوعًا هي الدولار الأمريكي نظرًا لأنه مستقر نسبيًا ويعتبر ملاذًا آمنًا في الأزمات.

سعر الصرف المتغيّر

- يتضمن سعر الصرف المتغيّر السماح لسوق الصرف الأجنبي بتحديد قيمة العملة فيما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأخرى.

- قد تواجه البلدان الخاضعة لنظام سعر الصرف المتغيّر تقلبًا أعلى في أسعار الصرف، ولكنها تستفيد أيضًا من ممارسة المزيد من الاستقلالية في سياساتها الاقتصادية وأنشطتها التجارية وتتمتع بسيولة أعلى.

- وعادةً ما تستمر الحكومة في التدخل من حين لآخر للحفاظ على سعر الصرف المتغيّر.

تاريخ قيمة العملة

- ظهرت العملة منذ عدة مئات من السنين لتحل محل عملية المقايضة باعتبارها الوسيلة الأساسية لتبادل السلع والخدمات في العالم الحديث.

- ففي المقايضة، يتم استبدال السلع والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، والعملة تستمد قيمتها الجوهرية من المعادن الثمينة التي صنعت منها.

- ومع ذلك، فإن عدم جدوى أموال السلع أدى إلى التحول نحو "المال التمثيلي" وهو المال الذي يفتقر إلى القيمة الجوهرية ولكنه مدعوم بقدرته على التداول مقابل سلعة مادية.

- أصبحت عيوب معيار الذهب واضحة خلال الحرب العالمية الأولى. لم يترك معيار الذهب مجالًا كبيرًا لضبط المعروض من النقود لأن النقود الجديدة لا يمكن إصدارها إلا بإمدادات جديدة من الذهب.

- في أعقاب العجز الحكومي خلال الحرب، اضطرت العديد من البلدان إلى التخلي عن معيار الذهب الصارم لطباعة النقود بحرية.

- بعد الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، تم التخلي عن الأموال التمثيلية رسميًا على مستوى العالم في عام 1971.

- كانت نهاية النقود التمثيلية إيذانًا بالشكل الحالي لعملتنا، أي النقود الورقية. لا تمتلك النقود الورقية قيمة جوهرية ولا تدعمها السلع.

- بدلاً من ذلك، يتم تحديد قيمتها من خلال العرض والطلب، مدعومة بالجدارة الائتمانية للحكومة المصدرة.

وهي تخفف من حدة الأزمات مقارنة بالأموال التمثيلية لأن الحكومة قادرة على طباعة المزيد من العملات.

عوامل تحديد قيمة العملة.

- يتأثر العرض والطلب بعدة عوامل، حيث على المستوى الأساسي؛ يتم تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب، المحلي والأجنبي على حد سواء.

- تؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع قيمة العملة، في حين تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض قيمة العملة، وقد تؤثر العديد من العوامل على قيمة العملة.



