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مسؤولون غربيون: مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

11/4/2023 10:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشفت شبكة إن.بي.سي عن مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي سابق لم تذكر اسمهما القول إن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب.

أدت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من البلاد، كما أثارت أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقالت إن.بي.سي إن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ونقلت الشبكة عن المسؤولين قولهما إن المحادثات مع أوكرانيا تأتي وسط مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وكذلك بشأن قدرة الغرب على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وتسيطر روسيا حالياً على نحو 17.5 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

MENAFN04112023000110011019ID1107371225

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