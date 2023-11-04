المواقف تحت الأرض تسخن المياه الجوفية

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- Khaberni) خبرني - تعمل الحرارة المنبعثة من محركات السيارات على تدفئة مواقف السيارات تحت الأرض بحيث تنتقل الحرارة عبر الأرض إلى المياه الجوفية.
وفي برلين وحدها، يتم نقل ما يكفي من الطاقة إلى المياه الجوفية لتزويد 14660 أسرة بالتدفئة. تم التوصل إلى هذه النتيجة من قبل فريق من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ (MLU)، ومعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وجامعة بازل.
ووفقا للباحثين، يمكن أن يكون لهذا الاحترار آثار طويلة المدى على نوعية المياه الجوفية، وفي دراستهم المنشورة في مجلة Science of The Total Environment، يقترحون أيضًا حلاً، وباستخدام الطاقة الحرارية الأرضية والمضخات الحرارية، يمكن استخلاص الحرارة من الأرض واستخدامها.
وقام الباحثون بفحص درجات الحرارة في 31 موقف سيارات تحت الأرض في مدن مختلفة في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وسويسرا.
وفي ستة منها، تمكنوا أيضًا من قياس درجة حرارة المياه الجوفية في المنطقة المجاورة مباشرة.
سمح هذا بإنشاء ملف تعريف حراري لجميع المواقع، وأظهرت تحقيقاتهم أن مواقف السيارات تحت الأرض تعمل على تسخين المياه الجوفية على مدار العام.
وكان حجم حركة المرور في مواقف السيارات تحت الأرض، وقربها من المياه الجوفية ودرجات حرارة المياه الجوفية المحيطة من أكبر العوامل المؤثرة. يوضح ماكسيميليان نويثين، عالم الجيولوجيا من جامعة MLU“تؤدي مواقف السيارات العامة تحت الأرض إلى تسخين المياه الجوفية أكثر من المرافق الخاصة لأنها غالبًا ما تكون أعمق وتتوقف السيارات هناك لفترات زمنية أقصر”.
وفقا للفريق، الطاقة الحرارية الأرضية والمضخات الحرارية في الاستفادة من الحرارة الزائدة في الأرض، يقول نويثين:“سيكون لهذا الأمر ميزة استخراج الطاقة من المياه الجوفية، وبالتالي تبريدها”.
واستنادًا إلى نماذج لـ 5040 موقفًا للسيارات تحت الأرض في برلين، قام الفريق بحساب ارتفاع درجة حرارة المياه الجوفية من مواقف السيارات تحت الأرض في المدينة.
وبما أن العديد من مواقف السيارات تحت الأرض في المناطق الوسطى من العاصمة تقع في المياه الجوفية أو بالقرب منها، يتم نقل كمية كبيرة من الحرارة بشكل خاص إلى المياه الجوفية هناك.
ووفقا لحساباتهم، ينبعث حوالي 0.65 بيتاجول من الطاقة سنويا في برلين، وهذا يمكن نظريًا أن يزود حوالي 14660 أسرة بالتدفئة، وبطبيعة الحال، فإن الحرارة الناتجة عن المياه الجوفية وحدها لا تكفي لتغطية احتياجات التدفئة لمدينة مثل برلين أو حتى دولة مثل ألمانيا، كما أن مستويات درجة حرارة المياه الجوفية بالقرب من السطح ليست عالية بما يكفي لتوفير الحرارة دون مضخة حرارية.
يقول البروفيسور بيتر باير من معهد علوم الأرض والجغرافيا بجامعة MLU” ومع ذلك، فإننا نعلم من الدراسات السابقة أن إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية تتجاوز ذلك بكثير، وأنها يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في توفير الحرارة المستدامة”.
ظلت درجات حرارة المياه الجوفية ترتفع منذ عقود نتيجة للاحتباس الحراري، وفي المدن، يتفاقم هذا بسبب التنمية الحضرية الكثيفة، وإغلاق التربة، ونقص الغطاء النباتي والحرارة المنبعثة مباشرة من الأنفاق ومواقف السيارات تحت الأرض.
وبما أن الكائنات الحية الموجودة في المياه الجوفية تتكيف مع درجات حرارة ثابتة، فقد يتغير تكوين الأنواع أيضًا.
ويخلص باير إلى أن“هذا يمكن أن يؤثر على نوعية المياه الجوفية التي نسحب منها أجزاء كبيرة من مياه الشرب لدينا، ويجب التحكم في هذا التطور من خلال مجموعة متنوعة من التدابير”.
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