المواقف تحت الأرض تسخن المياه الجوفية

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعمل الحرارة المنبعثة من محركات السيارات على تدفئة مواقف السيارات تحت الأرض بحيث تنتقل الحرارة عبر الأرض إلى المياه الجوفية.





وفي برلين وحدها، يتم نقل ما يكفي من الطاقة إلى المياه الجوفية لتزويد 14660 أسرة بالتدفئة. تم التوصل إلى هذه النتيجة من قبل فريق من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ (MLU)، ومعهد كارلسروه للتكنولوجيا، وجامعة بازل.

ووفقا للباحثين، يمكن أن يكون لهذا الاحترار آثار طويلة المدى على نوعية المياه الجوفية، وفي دراستهم المنشورة في مجلة Science of The Total Environment، يقترحون أيضًا حلاً، وباستخدام الطاقة الحرارية الأرضية والمضخات الحرارية، يمكن استخلاص الحرارة من الأرض واستخدامها.

وقام الباحثون بفحص درجات الحرارة في 31 موقف سيارات تحت الأرض في مدن مختلفة في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وفي ستة منها، تمكنوا أيضًا من قياس درجة حرارة المياه الجوفية في المنطقة المجاورة مباشرة.

سمح هذا بإنشاء ملف تعريف حراري لجميع المواقع، وأظهرت تحقيقاتهم أن مواقف السيارات تحت الأرض تعمل على تسخين المياه الجوفية على مدار العام.

وكان حجم حركة المرور في مواقف السيارات تحت الأرض، وقربها من المياه الجوفية ودرجات حرارة المياه الجوفية المحيطة من أكبر العوامل المؤثرة. يوضح ماكسيميليان نويثين، عالم الجيولوجيا من جامعة MLU“تؤدي مواقف السيارات العامة تحت الأرض إلى تسخين المياه الجوفية أكثر من المرافق الخاصة لأنها غالبًا ما تكون أعمق وتتوقف السيارات هناك لفترات زمنية أقصر”.

وفقا للفريق، الطاقة الحرارية الأرضية والمضخات الحرارية في الاستفادة من الحرارة الزائدة في الأرض، يقول نويثين:“سيكون لهذا الأمر ميزة استخراج الطاقة من المياه الجوفية، وبالتالي تبريدها”.

واستنادًا إلى نماذج لـ 5040 موقفًا للسيارات تحت الأرض في برلين، قام الفريق بحساب ارتفاع درجة حرارة المياه الجوفية من مواقف السيارات تحت الأرض في المدينة.

وبما أن العديد من مواقف السيارات تحت الأرض في المناطق الوسطى من العاصمة تقع في المياه الجوفية أو بالقرب منها، يتم نقل كمية كبيرة من الحرارة بشكل خاص إلى المياه الجوفية هناك.

ووفقا لحساباتهم، ينبعث حوالي 0.65 بيتاجول من الطاقة سنويا في برلين، وهذا يمكن نظريًا أن يزود حوالي 14660 أسرة بالتدفئة، وبطبيعة الحال، فإن الحرارة الناتجة عن المياه الجوفية وحدها لا تكفي لتغطية احتياجات التدفئة لمدينة مثل برلين أو حتى دولة مثل ألمانيا، كما أن مستويات درجة حرارة المياه الجوفية بالقرب من السطح ليست عالية بما يكفي لتوفير الحرارة دون مضخة حرارية.

يقول البروفيسور بيتر باير من معهد علوم الأرض والجغرافيا بجامعة MLU” ومع ذلك، فإننا نعلم من الدراسات السابقة أن إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية تتجاوز ذلك بكثير، وأنها يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في توفير الحرارة المستدامة”.

ظلت درجات حرارة المياه الجوفية ترتفع منذ عقود نتيجة للاحتباس الحراري، وفي المدن، يتفاقم هذا بسبب التنمية الحضرية الكثيفة، وإغلاق التربة، ونقص الغطاء النباتي والحرارة المنبعثة مباشرة من الأنفاق ومواقف السيارات تحت الأرض.

وبما أن الكائنات الحية الموجودة في المياه الجوفية تتكيف مع درجات حرارة ثابتة، فقد يتغير تكوين الأنواع أيضًا.

ويخلص باير إلى أن“هذا يمكن أن يؤثر على نوعية المياه الجوفية التي نسحب منها أجزاء كبيرة من مياه الشرب لدينا، ويجب التحكم في هذا التطور من خلال مجموعة متنوعة من التدابير”.