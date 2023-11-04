الجهاد الإسلامي : لا نراهن على المجتمع الدولي

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في غزة طارق سلمي ان على كل الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال التراجع عن ذلك.

وأضاف عبر قناة الجزيرة

: نريد موقفا عربيا قويا واضحا إزاء جرائم الاحتلال بقطع العلاقات معه.

وتابع سلمي

: لا نراهن على المجتمع الدولي بل على الإرادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال.

وبين سلمي ان سرايا القدس تشتبك مع العدو من المسافة صفر وتؤكد أن المقاومة لن تستسلم ، ومستمرة في مواجهة العدو ما دام العدوان متواصلا.

واردف سلمي : نتساءل بشأن سيادة الدول العربية وفشلها في التعاطي مع الحرب في غزة.