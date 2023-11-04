Saturday, 04 November 2023 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجهاد الإسلامي : لا نراهن على المجتمع الدولي

11/4/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في غزة طارق سلمي ان على كل الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال التراجع عن ذلك.

وأضاف عبر قناة الجزيرة
: نريد موقفا عربيا قويا واضحا إزاء جرائم الاحتلال بقطع العلاقات معه.

وتابع سلمي
: لا نراهن على المجتمع الدولي بل على الإرادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال.

وبين سلمي ان سرايا القدس تشتبك مع العدو من المسافة صفر وتؤكد أن المقاومة لن تستسلم ، ومستمرة في مواجهة العدو ما دام العدوان متواصلا.

واردف سلمي : نتساءل بشأن سيادة الدول العربية وفشلها في التعاطي مع الحرب في غزة.

MENAFN04112023000151011027ID1107371223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث