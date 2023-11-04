الجهاد الإسلامي : لا نراهن على المجتمع الدولي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في غزة طارق سلمي ان على كل الدول التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال التراجع عن ذلك.
وأضاف عبر قناة الجزيرة
: نريد موقفا عربيا قويا واضحا إزاء جرائم الاحتلال بقطع العلاقات معه.
وتابع سلمي
: لا نراهن على المجتمع الدولي بل على الإرادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال.
وبين سلمي ان سرايا القدس تشتبك مع العدو من المسافة صفر وتؤكد أن المقاومة لن تستسلم ، ومستمرة في مواجهة العدو ما دام العدوان متواصلا.
واردف سلمي : نتساءل بشأن سيادة الدول العربية وفشلها في التعاطي مع الحرب في غزة.
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