الإيطالي دوروجاتي يفوز بجولة دبي في بطولة هايك آند فلاي للقفز بالمظلات

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الإيطالي آرون دوروجاتي بلقب جولة دبي في بطولة "هايك آند فلاي" الدولية الثانية لرياضة القفز بالمظلات، والمقامة حاليا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشهد 5 جولات في 3 إمارات.
وأحرز دوروجاتي لقب الجولة مسجلا 48:13 دقيقة، وحل السويسري نيكولا هيرنجر ثانيا بـ48:57 دقيقة، والفرنسي ريمي بورديل ثالثاً بـ51:12 دقيقة.
وتشهد إمارة رأس الخيمة الجولتين الثانية والثالثة، غدا وعلى مدار يومين.
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