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الإيطالي دوروجاتي يفوز بجولة دبي في بطولة هايك آند فلاي للقفز بالمظلات

11/4/2023 9:21:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز الإيطالي آرون دوروجاتي بلقب جولة دبي في بطولة "هايك آند فلاي" الدولية الثانية لرياضة القفز بالمظلات، والمقامة حاليا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشهد 5 جولات في 3 إمارات.

وأحرز دوروجاتي لقب الجولة مسجلا 48:13 دقيقة، وحل السويسري نيكولا هيرنجر ثانيا بـ48:57 دقيقة، والفرنسي ريمي بورديل ثالثاً بـ51:12 دقيقة.
وتشهد إمارة رأس الخيمة الجولتين الثانية والثالثة، غدا وعلى مدار يومين.


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