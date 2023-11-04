الاتحاد الألماني يعلن فسخ عقد فوس-تيكلينبورج مدربة منتخب السيدات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت، فسخ عقد مارتينا فوس-تيكلينبورج مدربة منتخب السيدات، وذلك في أعقاب الخروج المبكر من كأس العالم للسيدات.

وذكر الاتحاد أنه جرى التوصل إلى القرار خلال اجتماع عقد أمس الجمعة مع فوس-تيكلينبورج، وتم التصديق عليه اليوم السبت من قبل المسؤولين المعنيين في الاتحاد.

وكانت فوس-تيكلينبورج قد تولت تدريب منتخب السيدات الألماني في عام 2018، وكان من المفترض أن يستمر عقدها حتى عام 2025 .

وقادت المنتخب للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات (يورو 2022) لكن الفريق خرج بعدها في أغسطس الماضي من دور المجموعات بمونديال السيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، ليواجه موجة من الانتقادات.



وبعدها، حصلت فوس-تيكلينبورج على أجازة مرضية، بسبب حالة مرضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وبعدها حصلت على فترة راحة.

ويتولى هورست هروبيش تدريب الفريق بشكل مؤقت.





وذكر الاتحاد الألماني :"بعد تحليل مفصل للأداء المخيب للأمال لمنتخب السيدات في كأس العالم الماضية في أستراليا ونيوزيلندا، جرى الاتفاق على أن الفريق بحاجة إلى بداية جديدة من حيث القيادة الرياضية."

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