ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصاً بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ السابع من أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحافي السبت "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة ارتفع "عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجازر".

مشيرا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت "إلى استشهاد 150 كادرًا صحيًا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".



وقال إن "مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع الى معبر رفح".

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