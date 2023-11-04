Saturday, 04 November 2023 04:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 بينهم 3900 طفل

11/4/2023 9:21:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصاً بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ السابع من أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحافي السبت "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة ارتفع "عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 1006 مجازر".

مشيرا الى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت "إلى استشهاد 150 كادرًا صحيًا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وقال إن "مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع الى معبر رفح".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04112023000110011019ID1107371207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث