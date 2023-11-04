شقيقة فيجمان طالبتها بالتتويج ببطولة أمم أوروبا للسيدات قبل وفاتها



كشفت سارينا فيجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات لكرة القدم، أن شقيقتها طلبت منها الفوز ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإنجليزي قبل وفاتها بسبب مرضها بالسرطان قبل انطلاق البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مدربة المنتخب الإنجليزي حصلت على بعض الوقت بعيدا عن الاستعدادات الصيف الماضي لتتواجد في منزلها بهولندا مع ديانا.

وعقب الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية، قبلت فيجمان سوارا كان يخص شقيقتها الكبرى.

وقالت فيجمان لصحيفة "ذا تايمز" :" كانت أكثر لحظة محزنة في حياتي- كانت صديقتي المفضلة. في اليورو تضع هذا الأمر جانبا، وبعدها، تتأثر قليلا".

وأضافت :"طلبت مني الحصول على هذه الجائزة، وقمت بهذا. كنت مازلت هادئة، ولم تغمرني المشاعر. الشيء الوحيد الذي شعرت به هو الارتباط العميق مع شقيقتي".

وأردفت :"قالت إنها ستجلس بجوار القائم أو على العارضة. ستساعد قليلا. لذلك كانت موجودة طوال الوقت.

وتم تشخيص ديانا بإصابتها بسرطان المبيض في صيف 2021 وتوفت قبل ثلاثة أسابيع من بداية يورو 2022.

نجاح فيجمان مع منتخب السيدات، بما في ذلك الوصول لنهائي كأس العالم هذا الصيف، أدى لوجود تكهنات بأنها من الممكن أن تخلف جاريث ساوثجيت في تدريب منتخب الرجال.

وعن هذه التكهنات ، قالت :"هل ستكون سيدة قادرة على تدريب الرجال؟ بالطبع. ولكن ليس لدي هدف بأنني أريد أن أدرب الرجال".

وأردفت :"كمدربة لمنتخب الرجال كل خطوة تتخذها، يتم مشاهدتك فيها ويتم تقييمك والحكم عليك، وفي بعض الأحيان أتساءل : ما مدى المتعة في ذلك؟"

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