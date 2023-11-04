تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليه.
وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواع أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين. وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استدعت سفيرتها لتقييم العلاقات الثنائية.
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