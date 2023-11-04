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تركيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

11/4/2023 9:21:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليه.

وغادرت السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا البلاد في الشهر الماضي لدواع أمنية بعد اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين. وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استدعت سفيرتها لتقييم العلاقات الثنائية.

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