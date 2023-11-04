تفاصيل سباق الكرة الذهبية..مفاجأة مصرية وعربية في التصويت لمحمد صلاح



كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم السبت، عن تفاصيل الأصوات التي منحت من جميع البلدان للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 للمرة الثامنة في مسيرته، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.

وحل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول في المركز الـ11.

وترشح صلاح للجائزة بفضل تسجيله 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي، وأيضا بعدم حصول صلاح على أصوات عدة دول عربية فيما لم تمنحه مصر الحد الأقصى من النقاط الممكنة في التصويت.



نظام نقاط الكرة الذهبية

من بين مجموعة مكونة من 30 لاعبا مرشحا للكرة الذهبية، تختار لجنة من الصحفيين من أفضل 100 دولة في كرة القدم، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الفائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال.

ولكل دولة ممثل واحد يصوت في الاقتراع الدولي حيث يجمع كل صوت نقاطا مختلفة بناء على موقعهم.

ويتم احتساب عدد النقاط بناء على التصويت الذي يقوم به الصحفيون، ويتم منح اللاعبين الخمسة الذين يتم اختيارهم من قبل كل مصوت 6 و4 و3 و2 و1 نقاط على الترتيب.

فعلى سبيل المثال: الاختيار الأول سيحصل على 6 نقاط، رقم 2 سيحصل على 4 نقاط، رقم 3 سيحصل على 3 نقاط والرابع على نقطتين والخامس على نقطة واحدة، وفي نهاية التصويت، يتم إعلان اللاعب الفائز بأكبر عدد من النقاط.

عرب صوتوا لصلاح

وأشارت المجلة وفقاً لروسيا اليوم إلى أن مصر.. بطبيعة الحال صوتت لابن بلدها ولكن المفاجأة أن صلاح جاء في الاختيار الثالث أي أنه حصل على ثلاث نقاط بدل الحد الأقصى (ست نقاط)، خلف ميسي وهالاند الثاني، بينما احتل مبابي المركز الرابع وكيفين دي بروين الخامس في اختيارات ممثل مصر في التصويت.

العراق.. وضع ممثل العراق صلاح في المركز الخامس خلف ميسي ومبابي وهالاند وجود بيلينغهام.

الأردن.. حل صلاح ثالثا خلف هالاند ومبابي، ومن بعده كل من فينيسيوس جونيور وخفيتشا كفاراتسخيليا.

فلسطين.. اختارت صلاح ووضعته في المركز الخامس خلف ميسي وهالاند ومبابي ودي بروين بالترتيب.

وأما قطر فقد اختارت صلاح بالمركز الرابع متفوقا على فينيسيوس جونيور الخامس، بينما جاء ميسي بالمركز الأول ومن بعده هالاند ثم مبابي.

البحرين.. وقع اختيارها على نجم ليفربول حيث جاءت ترشيحاتها كالتالي: هالاند، مبابي، ميسي، فينيسيوس جونيور وصلاح.

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