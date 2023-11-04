ميسي تفوق على أقرب منافسيه بـ 105 نقاط..تعرف على قائمة العشر الأوائل في سباق الكرة الذهبية



اكتسح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، الجميع فيما يخص عدد النقاط التي حصل عليها في طريقه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الثامنة في مسيرته الإثنين الماضي، فيما حل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز الثاني، ثم جاء نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثالثا.

ونشرت صفحة "The Ballon d'Or" (الكرة الذهبية) على منصة "إكس"، عدد النقاط التي حصل عليها العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023.

وحصل ميسي على 462 نقطة، متفوقا بفارق 105 نقاط عن أقرب منافسيه هالاند الذي نال 357 نقطة، فيما تحصل مبابي على 270 نقطة.

وفي ما يلي عدد نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية لعام 2023:

1- ليونيل ميسي – 462 نقطة

2- إيرلينغ هالاند – 357 نقطة

3- كيليان مبابي – 270 نقطة

4- كيفن دي بروين – 100 نقطة

5- رودري – 57 نقطة

6- فينيسيوس جونيور – 49 نقطة

7- جوليان ألفاريز – 28 نقطة

8- فيكتور أوسيمين – 24 نقطة

9- برناردو سيلفا – 20 نقطة

10- لوكا مودريتش – 19 نقطة.

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