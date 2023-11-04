وفاة الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض عن 88 عاماً

توفي، أمس، الناقد الجزائري عبد الملك مرتاض عن عمر يناهز 88 عاماً.

ونعى المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر الفقيد في بيان عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة البروفيسور عبد الملك مرتاض، أول رئيس للمجلس الأعلى للغة العربية، أحد أبرز علماء اللغة واللسانيات في العالم العربي».

وذكر المجلس أن مرتاض خلَّف «ما يزيد على 60 مُؤَلفاً من الكتب والموسوعات والمعاجم، بالإضافة إلى الدراسات العلمية في المجلات البحثية العالمية المُحكَّمة، كتبها بمختلف اللغات، وخاصة العربية والفرنسية والإنجليزية».

وتفاعل عدد من المثقفين مع النبأ الحزين، وأعرب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، عن حزنه، واصفاً الراحل، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»، بـ«الباحث الرصين والناقد والأديب».

وأكد بن تميم أنه «بوفاة الأستاذ الجليل مرتاض، يكون الوسط الأكاديمي والحياة الثقافية العربية قد فقدت رمزاً من رموزها الذين أخلصوا الجهد، وصدقوا البذل والعطاء في ميادين التدريس الجامعي»، موضحاً أنه «تخرجت على يديه أجيال من الباحثين في حقل الدراسات النقدية وفي تقنيات السرد ونظرية الرواية».

وأضاف: «شرفت بزمالته في لجنة تحكيم أمير الشعراء لسنوات، بصحبة شيخ النقاد العرب الدكتور صلاح فضل، وكانا خير صحبة بما اتسما به من إنسانية وتواضع وعمق معرفة ودراية. رحمهما الله وأحسن عزاءنا في هذا المصاب الجلل».

يُذكر أن الدكتور عبد الملك مرتاض برع في دراسة اللغة العربية واللغات الأجنبية، ونال شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة السوربون في فرنسا، وحاز جوائز عديدة نظير إسهاماته في علوم اللسانيات العامة والتطبيقية، ومن أبرز مؤلَّفاته: «نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر»، «القصة في الأدب العربي القديم»، «بنية الخطاب الشّعري»، «الإسلام والقضايا المعاصرة».