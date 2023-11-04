بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- بدأت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق جهودهم الهادفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.

ويضم الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر ان يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.

كما سيتم البحث مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

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