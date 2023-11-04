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تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

11/4/2023 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، القطاع التجاري والخدمي في المملكة للتوقف عن العمل لمدة ساعتين يوم الثلاثاء المقبل، اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت أن التوقف يأتي تعبيرا عن دعم القطاع التجاري والخدمي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف المجازر وحرب الابادة التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ وكل مرافق الحياة الانسانية والاساسية في غزة.
وقالت إن رسالتها التضامنية تحمل عنوان (اوقفوا العدوان)، معبرة عن إدانتها الشديدة للاجرام الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، واستهدافهم بمجازر غير مسبوقة بالتاريخ.
وأكدت الغرفة وقوف القطاع التجاري والخدمي خلف قيادة جلالة الملك والجهود المتواصلة التي يبذلها الأردن لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.
ودعت الغرفة القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة لتخصيص جزء من مبيعات باقي يوم الثلاثاء المقبل لدعم صمود الأهل في غزة، ورفع العلمين الأردني والفلسطيني على محالهم ومكاتبهم خلال فترة التوقف عن العمل.
واشارت الغرفة ان القطاع التجاري والخدمي بإمكانه إيداع التبرعات في حسابات الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية او خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني

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