وزير الصحة المصري : نستقبل يومياً من 40 الى 50 مصابا من غزة
التاريخ
11/4/2023 9:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكد وزير الصحة المصري ان بلاده تستقبل يوميا من 40 إلى 50 مصابا من غزة للعلاج.
واضاف وزير الصحة المصري :" لدينا قدرة استيعابية ضخمة وإمكانات الدولة المصرية متاحة وسنتعامل مع كل من يأتينا من غزة"
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