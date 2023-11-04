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جوارديولا يكذب ادعاء روي كين حول لقطة هالاند

11/4/2023 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ادعاء روي كين قائد اليونايتد السابق، بأن حديثه مع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر عقب نهاية المباريات، يكون بهدف الاستعراض.
وتحدث جوارديولا مع هالاند عقب الفوز 3-0 على المان يونايتد الأحد الماضي، وذلك بشأن رأسية فشل المهاجم النرويجي في تسديدها داخل الشباك.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع بي بي سي "لا أحتاج في عمري الحالي، إلى القيام بشيء من أجل الأفراد".
وتابع "أقدر روي كين كثيرا، وفي بعض المباريات أتوجه للمستطيل الأخضر، وعندما أجد لاعبا أتحدث معه عن المباراة، وأعلم أيضا بتواجد الكاميرا".
وأضاف "في تلك اللحظة مع هالاند، كنت في الملعب وأردت الاحتفال مع الجماهير، وتحدثت مع النرويجي عن الهدف الثاني والكرة التي أهدرها، وأن ضربة الرأس كان يمكن أن تكون أقوى لتسكن الشباك، كما حدث أمام بيرنلي".
وأتم "لا أفكر عقب المباريات في الذهاب إلى اللاعبين من أجل الاستعراض أمام الجماهير، حيث يمكنني القيام بذلك في غرفة خلع الملابس".

ملاعب

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