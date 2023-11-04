عاجل // بكلمات قاطعة.. ميسي يحسم عودته لبرشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات عدد من الأندية للحصول على خدماته هذا العام.وانتقل النجم الأرجنتيني بالمجان إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية".وأضاف: "لقد قررنا القدوم إلى ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه".



وعن منافسات كأس العالم 2026، أوضح: "بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى ما قد يحدث".

وواصل: "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021".

كان ميسي قد اضطر للرحيل عن البارسا في 2021، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكمل: "فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".

وسئل ميسي إذا كانت هناك فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى البلوجرانا أو أي فريق آخر، فرد البرغوث: "لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".

وحول عودته إلى اللعب في أوروبا، حسم البرغوث الأمر قائلاً: "لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة