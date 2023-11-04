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عاجل // بنزيما يفاجئ ريال مدريد بتفضيل نجم برشلونة على بيلينجهام

11/4/2023 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن اللاعبين الذين صوت لهم النجم الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، في جائزة كوبا 2023 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الصوت الأول لبنزيما ذهب إلى إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، والثاني لبيدري (برشلونة)، بينما جاء الثالث لصالح جود بيلينجهام (ريال مدريد) الذي فاز بالجائزة في النهاية.
وتعجب كثيرون من وضع بنزيما لاعب الوسط الإنجليزي في المركز الثالث بالتصويت، رغم كونه النجم الأول للميرينجي حاليا، وهو ما كان بمثابة مفاجأة لجماهير الفريق المدريدي.
وانتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.
وأحرز اللاعب الإنجليزي 13 هدفا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع الفريق الملكي هذا الموسم، حتى الآن.

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