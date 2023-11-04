Saturday, 04 November 2023 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

11/4/2023 9:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت إحدى الوحدات التابعة لجماعة جيش التحرير الوطني الكولومبية المسلحة، أنها اختطفت والد لاعب كرة القدم، لويس دياز، مهاجم ليفربول، وقالت إنها تعتزم إطلاق سراحه.
ونشرت جبهة الحرب الشمالية التابعة لجيش التحرير الوطني بيانا، ذكرت فيه أن عناصر الجبهة لم يكونوا على علم، بأن الشخص الذي اختطفوه هو والد لويس دياز.
وذكرت الجبهة في البيان: "لدى جبهة الحرب الشمالية قادة عليهم تنفيذ مهام، وقام أحدهم بتنفيذ عملية اختطاف، عندما تم الإبلاغ عنها والتحقق من أنها لوالد دياز، تم التوجيه بإطلاق سراحه، لأنه قريب للرياضي الكبير الذي نحبه نحن الكولومبيون جميعا".

وأشار البيان إلى أنه "من الآن فصاعدا ستبدأ عملية إطلاق سراحه".
وأكدت الجبهة أنها تريد "تجنب أي حادث" يحيط بعملية الاختطاف هذه.
وتم إطلاق سراح والدة دياز بعد ساعات من الاختطاف، إلا أن المتمردين ظلوا يحتجزون والد اللاعب كرهينة.
وكانت الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية، قد بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن والد نجم ليفربول، برا وجوا، في منطقة بارانكاس المتاخمة لفنزويلا، وشارك فيها ما لا يقل عن 250 فردا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



MENAFN04112023000208011052ID1107371169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث