بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة
التاريخ
11/4/2023 9:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر طفل من غزة عن صدمته التي عاشها، خلال قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة، بمنطقة جباليا، التي تأوي نازحين فيها.
وقال الطفل في فيديو مصور، إن القصف استهدف المدنيين في المدرسة حيث كان من بين الشهداء أطفال مقطعة رؤوسهم .
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