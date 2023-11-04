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بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

11/4/2023 9:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر طفل من غزة عن صدمته التي عاشها، خلال قصف الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة، بمنطقة جباليا، التي تأوي نازحين فيها.
وقال الطفل في فيديو مصور، إن القصف استهدف المدنيين في المدرسة حيث كان من بين الشهداء أطفال مقطعة رؤوسهم .




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