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إنريكي يكشف سر ثنائية حكيمي وديمبلي

11/4/2023 9:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بتوهج الثنائي أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي، في الفوز على مونبيلييه (3-0)، أمس الجمعة، في بطولة الدوري.
قال إنريكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لو باريزيان": "تعليماتي للثنائي، لا تختلف عن باقي اللاعبين، حيث الركض في جميع الاتجاهات واستغلال المساحات، فالإمكانيات الهجومية لهما لا تقبل الشك، وهما ينسجمان بشكل مميز يوما بعد يوم".
وكان الفريق الباريسي قد سجل أهدافه الثلاثة بتمريرتين حاسمتين من حكيمي، وأخرى من ديمبلي.
وأشار المدرب الإسباني: "توالي الانتصارات هدف يسعى له كل مدرب، فالنتائج الجيدة تولد الثقة، وتقنع الجماهير أكثر بقدرات الفريق".
وأكد: "سعيد بأداء الفريق أمام مونبيلييه، الذي وصفه بأنه أفضل فريق زار ملعب حديقة الأمراء هذا الموسم، لصعوبة استخلاص الكرة منه أو إيجاد مساحات في خط دفاعه".
وأوضح مدرب "بي إس جي" للصحيفة الفرنسية: "لو تباطأنا أمامهم في الشوط الثاني، لكانت الأمور قد ازدادت تعقيدا".
ولم ينس لويس إنريكي دعم المهاجم راندال كولو مواني، مشيرا إلى أنه كان حاسما، ويجيد مهام جميع مراكز الخط الأمامي سواء في العمق أو الأطراف.
وأتم: "أما لي كانج إن فهو صفقة رائعة، إنه لاعب ممتع، ولا يفقد الكرة بسهولة، ويضغط ويسجل الأهداف، وجائع لتحقيق شيء مع الفريق، وهذا أمر مهم لتطوير أي لاعب".

ملاعب

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