مسؤول امريكي : ندعو إسرائيل لتفعيل الهدنة الإنسانية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا مسؤول امريكي إسرائيل لتفعيل الهدنة الإنسانية والالتزام بالقانون الانساني الدولي
وقال المسؤول الامريكي لشبكة " سي ان ان": "ندعو إسرائيل لتفعيل الهدنة الإنسانية ونؤكد وجوب التزامها بالقانون الإنساني الدولي"
واضاف المسؤول الامريكي :"الدعوة لوقف إطلاق النار غير مناسبة ويعتمد ذلك على ضمان الأمن للإسرائيليين.
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