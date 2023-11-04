تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور
التاريخ
11/4/2023 9:10:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور.
وأوضحت أن القرار جاء "في ظل عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار بغزة".
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