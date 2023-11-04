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عملية نوعية جديدة من القسام تجهز على 5 من جنود الاحتلال

11/4/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها هاجموا قوة صهيونية شمال غرب مدينة غزة واجهزوا على 5 جنود الاحتلال واصيب آخرون .

وقالت الكتائب في البيان :" مجاهدو القسام يهاجمون قوةً صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين"

واكدت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية

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