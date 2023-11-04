عملية نوعية جديدة من القسام تجهز على 5 من جنود الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام ان مجاهدوها هاجموا قوة صهيونية شمال غرب مدينة غزة واجهزوا على 5 جنود الاحتلال واصيب آخرون .
وقالت الكتائب في البيان :" مجاهدو القسام يهاجمون قوةً صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين"
واكدت كتائب القسام انها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية
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