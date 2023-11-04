لمحبيها.. تعرف على أفضل وضعية للقراءة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما نفكر في القراءة، غالبًا ما نتخيل أنفسنا ونحن مستلقون على الأريكة مع كوب من الشاي في اليد وكتاب مثير للاهتمام في اليد الأخرى، ومع ذلك نادرًا ما ندرك أن الوضع الذي نقرأ فيه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة.أفضل وضعية للقراءةفي كثير من الأحيان، لا نلتفت بكثرة إلى وضعيتنا أثناء القيام بالأنشطة التي لا تتطلب الحركة، إلا أن عاداتنا وبيئتنا المحيطة تلعب دورًا مهمًا في تأثير تلك الأنشطة على حياتنا.



ويعتمد الوضع المثالي للقراءة بشكل أساسي على راحتك الشخصية وقدرتك على الاستمتاع بالقراءة لفترات طويلة.

و يُعتقد أن الوضع المثالي للقراءة يتضمن الجلوس على كرسي بشكل مستقيم مع استقامة الظهر واستدارة الرقبة قليلاً نحو الأمام، كما يجب وضع أيضا قدميك بشكل جيد على الأرض وثني ركبتيك بزاوية 90 درجة.



ونظرا لأن استخدام الوضع المريح الصحيح أثناء القراءة سيسمح لك بالاستمتاع بكتبك المفضلة لفترات طويلة دون وضع ضغط غير ضروري على مفاصل الجسم وعضلات الظهر والرقبة، كما أنه سيضمن تدفق الدم بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم، ينصح المتخصصون بضرورة اتباعه أثناء القراءة.



وعلى الرغم من أننا ندرك تمامًا ما هو الأفضل بالنسبة لنا، إلا أننا في كثير من الأحيان لا نتبع تلك الأسس، وبالرغم من أن هذا ليس مثاليًا، إلا أنه الواقع الذي نعيش فيه والذي يتعين علينا التكيف معه.



لذلك، بدلًا من القيام بالقراءة ونحن مقيدين بوضع معين، يجب تحسين أوضاع القراءة التي نختارها عادةً لتناسب احتياجاتنا وتوفر لنا تجربة أفضل.

الكونسلتو

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