لمحبيها.. تعرف على أفضل وضعية للقراءة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما نفكر في القراءة، غالبًا ما نتخيل أنفسنا ونحن مستلقون على الأريكة مع كوب من الشاي في اليد وكتاب مثير للاهتمام في اليد الأخرى، ومع ذلك نادرًا ما ندرك أن الوضع الذي نقرأ فيه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة.
أفضل وضعية للقراءة
في كثير من الأحيان، لا نلتفت بكثرة إلى وضعيتنا أثناء القيام بالأنشطة التي لا تتطلب الحركة، إلا أن عاداتنا وبيئتنا المحيطة تلعب دورًا مهمًا في تأثير تلك الأنشطة على حياتنا.
ويعتمد الوضع المثالي للقراءة بشكل أساسي على راحتك الشخصية وقدرتك على الاستمتاع بالقراءة لفترات طويلة.
و يُعتقد أن الوضع المثالي للقراءة يتضمن الجلوس على كرسي بشكل مستقيم مع استقامة الظهر واستدارة الرقبة قليلاً نحو الأمام، كما يجب وضع أيضا قدميك بشكل جيد على الأرض وثني ركبتيك بزاوية 90 درجة.
ونظرا لأن استخدام الوضع المريح الصحيح أثناء القراءة سيسمح لك بالاستمتاع بكتبك المفضلة لفترات طويلة دون وضع ضغط غير ضروري على مفاصل الجسم وعضلات الظهر والرقبة، كما أنه سيضمن تدفق الدم بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم، ينصح المتخصصون بضرورة اتباعه أثناء القراءة.
وعلى الرغم من أننا ندرك تمامًا ما هو الأفضل بالنسبة لنا، إلا أننا في كثير من الأحيان لا نتبع تلك الأسس، وبالرغم من أن هذا ليس مثاليًا، إلا أنه الواقع الذي نعيش فيه والذي يتعين علينا التكيف معه.
لذلك، بدلًا من القيام بالقراءة ونحن مقيدين بوضع معين، يجب تحسين أوضاع القراءة التي نختارها عادةً لتناسب احتياجاتنا وتوفر لنا تجربة أفضل.
الكونسلتو
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04112023000208011052ID1107371162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.