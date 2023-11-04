بيان هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم السبت، مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الإبتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر تشرين الثاني الجاري، في عدد من مناطق المملكة.
وقالت الادارة إنه ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً.
وتاليا مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل:
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