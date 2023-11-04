حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

وكان أعلن حزب الله أعلن في وقت سابق، أن مقاتليه استهدفوا في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات، قائلا إن هذه الهجمات تزامنت مع استهدافه بمسيرتين انتحاريتين ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة.

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