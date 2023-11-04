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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

11/4/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية و"حققنا فيها إصابات مباشرة".


وكان أعلن حزب الله أعلن في وقت سابق، أن مقاتليه استهدفوا في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات، قائلا إن هذه الهجمات تزامنت مع استهدافه بمسيرتين انتحاريتين ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة.

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