حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع إسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية و"حققنا فيها إصابات مباشرة".
وكان أعلن حزب الله أعلن في وقت سابق، أن مقاتليه استهدفوا في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات، قائلا إن هذه الهجمات تزامنت مع استهدافه بمسيرتين انتحاريتين ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
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