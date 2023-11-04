القدس : 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News)وثقت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، في تقريرها لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس المحتلة، استشهاد 15 مواطنا فلسطينيا ، بينهم 7 أطفال، و(394) حالة اعتقال و(19) عملية هدم.



الشهداء:



ارتقى خلال تشرين الأول (15) شهيدا في محافظة القدس من بينهم 7 أطفال وهم:



الطفل ياسر ثائر سامي الكسبة (17 عامًا)

محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عامًا)

أمجد ماهر عليان خضير (36 عامًا)

الطفل آدم أمجد فتحي الجولاني (16 عامًا)

الشهيد علي العباسي (25 عامًا)

عبد الرحمن فرج (18 عامًا)،

عمر عيسى الفرا

خالد المحتسب (21 عاما)

أحمد خالد عيد فراج (18 عاما)

الطفل محمد طاهر مصطفى (16 عاما)

الطفل ليث أبو مرة (17 عاما)

عبد الرحمن ربحي العموري (22 عاما)

الطفل أيهم إياد عيسى جبارين (17 عاما)

الطفل أحمد غالب مطير (17 عاما)

الطفل آدم ناصر أبو الهوى (17 عاما)

وفا