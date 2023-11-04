القدس : 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثقت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، في تقريرها لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس المحتلة، استشهاد 15 مواطنا فلسطينيا ، بينهم 7 أطفال، و(394) حالة اعتقال و(19) عملية هدم.
الشهداء:
ارتقى خلال تشرين الأول (15) شهيدا في محافظة القدس من بينهم 7 أطفال وهم:
الطفل ياسر ثائر سامي الكسبة (17 عامًا)
محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عامًا)
أمجد ماهر عليان خضير (36 عامًا)
الطفل آدم أمجد فتحي الجولاني (16 عامًا)
الشهيد علي العباسي (25 عامًا)
عبد الرحمن فرج (18 عامًا)،
عمر عيسى الفرا
خالد المحتسب (21 عاما)
أحمد خالد عيد فراج (18 عاما)
الطفل محمد طاهر مصطفى (16 عاما)
الطفل ليث أبو مرة (17 عاما)
عبد الرحمن ربحي العموري (22 عاما)
الطفل أيهم إياد عيسى جبارين (17 عاما)
الطفل أحمد غالب مطير (17 عاما)
الطفل آدم ناصر أبو الهوى (17 عاما)
وفا
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