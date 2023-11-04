الداخلية في غزة: توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بشكل كامل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع اوقف تشغيل المولدات بشكل كامل نظراً للنقص الشديد في الوقود.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي دمر 57 سيارة إسعاف واخرج 16 مستشفى عن الخدمة، موضحاً أن هناك استهداف مباشر للمستشفيات في مختلف انحاء القطاع.

وكان الاحتلال الاسرائيلي تعمد مساء يوم امس استهداف ساحة مستشفى الشفاء في غزة، ما اسفر عن استشهدا 16 شخصاً واصابة العشرات