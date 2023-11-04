Saturday, 04 November 2023 04:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية في غزة: توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بشكل كامل

11/4/2023 8:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع اوقف تشغيل المولدات بشكل كامل نظراً للنقص الشديد في الوقود.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي دمر 57 سيارة إسعاف واخرج 16 مستشفى عن الخدمة، موضحاً أن هناك استهداف مباشر للمستشفيات في مختلف انحاء القطاع.

وكان الاحتلال الاسرائيلي تعمد مساء يوم امس استهداف ساحة مستشفى الشفاء في غزة، ما اسفر عن استشهدا 16 شخصاً واصابة العشرات


MENAFN04112023000208011052ID1107371129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث