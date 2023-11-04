الداخلية في غزة: توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بشكل كامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة المحاصر، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع اوقف تشغيل المولدات بشكل كامل نظراً للنقص الشديد في الوقود.
من جهته قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي دمر 57 سيارة إسعاف واخرج 16 مستشفى عن الخدمة، موضحاً أن هناك استهداف مباشر للمستشفيات في مختلف انحاء القطاع.
وكان الاحتلال الاسرائيلي تعمد مساء يوم امس استهداف ساحة مستشفى الشفاء في غزة، ما اسفر عن استشهدا 16 شخصاً واصابة العشرات
MENAFN04112023000208011052ID1107371129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.