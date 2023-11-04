الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحا في قصف الاحتلال مدخل طوارئ مستشفى القدس

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحا في قصف الاحتلال مدخل طوارئ مستشفى القدس
التاريخ
11/4/2023 8:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 21 شخصا من النازحين في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.
واضاف الهلال الأحمر الفلسطيني ان استهداف الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة تسبب بأضرار كبيرة.
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