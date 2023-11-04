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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 21 نازحا في قصف الاحتلال مدخل طوارئ مستشفى القدس

11/4/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 21 شخصا من النازحين في استهداف قوات الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس.


واضاف الهلال الأحمر الفلسطيني ان استهداف الاحتلال مدخل قسم الطوارئ بمستشفى القدس في غزة تسبب بأضرار كبيرة.


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