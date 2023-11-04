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عُمان تطالب بتشكيل محكمة دولية لملاحقة جرائم الاحتلال في غزة

11/4/2023 8:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، بضرورة تشكيل محكمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


وأكدت في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حد لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.


وشددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون فيها واتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العزل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.


وأكدت الخارجية، على قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدأ حل الدولتين على أساس القانون الدولي


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