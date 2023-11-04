لحظة استهداف موقع جل العلام الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان

لحظة استهداف موقع جل العلام الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان
التاريخ
11/4/2023 8:11:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لحظة استهداف موقع "جل العلام" الإسرائيلي قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان
MENAFN04112023000208011052ID1107371125
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