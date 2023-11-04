الشاب علاء الدين عبد المعطي الموسى في ذمة الله

MENAFN - Al Wakeel News)بســـــــــــــــــــم الله الرحمــــــــــن الرحيـم



﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ صدق الله العظيــــــــم

بمزيد من الحزن والاسى تنعى عشيرة بني سعيدان - آل الموسى - الشاب علاء الدين عبد المعطي الموسى ابو محمد ابن المرحوم عبد المعطي الموسى وابن شقيق كل من د. عبدالله الموسى و د. رياض الموسى، وشقيق كل من عمر وعبدالمعطي ووالد كل من محمد واحمد وفرح ولانا وتالا والذي وافته المنية اثر ازمة قلبية حادة.



تمت الصلاة عليه بعد صلاة الظهر في مسجد الصابرين في شفا بدران وشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة شمال عمان شفابدران بجانب جامعة البلقاء التطبيقية.

تقبل التعازي للرجال ابتداء من السبت ٤/١١/٢٠٢٣ لثلاثة ايام في جمعية ديوان اهالي المنسي في الجبيهة من الساعة ٥ الى ١٠ مساء.، وللنساء في منزل المرحوم في جبل النزهة.



للتواصل على: ٠٧٩٩٠٠٩٠٥٥

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