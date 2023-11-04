كيف تقلل تناول السكر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيب الإخباري - كان لدى أسلافنا قدرة محدودة على الحصول على السكر، وكان ذلك سكراً طبيعياً، مثل الفركتوز الموجود في الفواكه. اليوم، السكر متوفر بكثرة، وتشير التقديرات إلى أن الشخص يستهلك حوالي 30 كغم من السكر المضاف سنوياً.وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكر المضاف، بما لا يزيد عن 6% من السعرات الحرارية يومياً.



وبالنسبة لمعظم النساء، لا يزيد ذلك عن 100 سعرة حرارية في اليوم، أو 6 ملاعق صغيرة. وبالنسبة للرجال، فهي 150 سعرة حرارية، أو 9 ملاعق صغيرة.



لكن، وفق "ساينس دايركت"، يدخل السكر المضاف في كثير من الصناعات الغذائية، ففي علبة الكولا 41 غم أو 10 ملاعق صغيرة، وفي كب كيك 18 غم، أو 4.5 ملاعق صغيرة.



كذلك تجد السكر المضاف في الكاتشب، حوالي ملعقة صغيرة من السكر المضاف لكل ملعقة كاتشب كبيرة. وفي الخبز ربع ملعقة سكر صغيرة لكل شريحة بيضاء.



الحد من السكر المضاف

لا يعني تقليل تناول السكر التوقف عن أكل الحلوى، وإنما تقليلها، مع استبعاد السكر المضاف.



وتنصح خبيرة التغذية كريس إيثرتون بعدم تناول المحليات الاصطناعية كبديل، لأن الاعتماد عليها باستمرار يضر البنكرياس، مثل السكر المضاف وأكثر.



وتقترح إيثرتون تجنّب المشروبات المحلاة، وتناول بدلاً منها العصائر الطبيعية، أو أكل الفاكهة، لأنها تحتوي على فيتامينات وألياف، والأخيرة تبطئ معالجة الجسم للسكر.



ولمن يشربون الشاي والقهوة مع السكر، ينبغي تدريب الذائقة على الاستمتاع بالكافيين الخالي من السكريات.



وإذا كنت تشرب الكثير من المشروبات الغازية السكرية، فاستبدلها بالمياه الفوارة غير المحلاة المنكهة بالليمون.



وبالنسبة للمشروبات الرياضية، قد يساعد التحول إلى الماء على تجنب 35 غم من السكر المضاف أو حوالي 9 ملاعق صغيرة لكل زجاجة.



وتحذّر إيثرتون من صلصات السلطة، فالعلامات التجارية التي تحمل علامة "قليلة الدهون" أو "خالية من الدهون" تكون مليئة بالسكر. وكبديل، تقترح الخل البلسمي أو عصير الليمون والأعشاب والتوابل.

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