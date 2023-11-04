القدس: 15 شهيدا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم خلال الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- وثقت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس، في تقريرها لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس المحتلة، استشهاد 15 مواطنا، بينهم 7 أطفال، و(394) حالة اعتقال و(19) عملية هدم.

الشهداء:

ارتقى خلال تشرين الأول (15) شهيدا في محافظة القدس من بينهم 7 أطفال وهم:

- الطفل ياسر ثائر سامي الكسبة (17 عامًا)

- محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عامًا)

- أمجد ماهر عليان خضير (36 عامًا)

- الطفل آدم أمجد فتحي الجولاني (16 عامًا)

- الشهيد علي العباسي (25 عامًا)

- عبد الرحمن فرج (18 عامًا)،

- عمر عيسى الفرا

- خالد المحتسب (21 عاما)

- أحمد خالد عيد فراج (18 عاما)

- الطفل محمد طاهر مصطفى (16 عاما)

- الطفل ليث أبو مرة (17 عاما)

- عبد الرحمن ربحي العموري (22 عاما)

- الطفل أيهم إياد عيسى جبارين (17 عاما)

- الطفل أحمد غالب مطير (17 عاما)

- الطفل آدم ناصر أبو الهوى (17 عاما)

ملف الجثامين المحتجزة

خلال شهر تشرين الأول احتجز الاحتلال جثامين 5 شهداء وهم: علي العباسي، وعبد الرحمن فرج، وخالد المحتسب، والطفل آدم أبو الهوى وعبد الرحمن العموري.

ولا تزال سلطات الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، تحتجز جثمان 30 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

الإصابات:

رصدت محافظة القدس خلال تشرين الأول (37) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

اعتداءات المستعمرين:

نفذ المستعمرون (29) اعتداء بحق المقدسيين من بينها (6) اعتداءات بالإيذاء الجسدي، و(6) على الممتلكات من بينها سرقة ثمار الزيتون في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

الجرائم بحق المسجد الأقصى:

اقتحم (8006) مستوطنين، و(16,255) تحت مسمى سياحة (من خلال وزارة سياحة الاحتلال الإسرائيلي) المسجد الأقصى المبارك، خلال تشرين الأول الماضي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وهو الرقم الأعلى للاقتحامات خلال العام الحالي، وبذلك يكون 49,168 مستوطنا قد اقتحموا الأقصى المبارك منذ بداية العام الجاري.

عمليات الاعتقال:

وثقت محافظة القدس خلال تشرين الأول (394) حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم 22 طفلا و27 سيدة.

عمليات الهدم والتجريف

رصدت محافظة القدس في تقريرها (19) عملية هدم، منها (7) عمليات هدم ذاتي (قسري)، و(12) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال. شملت منازل، ومكتب، ومنشأة تجارية (مطعم شعبي).

قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء:

سلمت سلطات الاحتلال خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول من العام الحالي، قرارات هدم فوري لعدد كبير من المنازل في البلدة القديمة في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة.

الإخلاء القسري:

وثقت محافظة القدس في 31 تشرين الأول، تنكيل قوات الاحتلال بعائلة داوود اسماعيل الخطيب، في منطقة برية حزما شمال شرق القدس المحتلة وإجبارها على الرحيل فورا دون مقتنياتهم ومواشيهم.

كما أجبرت سلطات الاحتلال سكان برية حزما على هدم مساكنهم تمهيدا للرحيل من المنطقة، بعد إعطائهم مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للرحيل من المنطقة.

قرارات محاكم الاحتلال:

فرضت محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، وقرارات منع سفر، إضافة لتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

أحكام بالسجن الفعلي:

أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية (29) حكما بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها (28) حكما بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدا تزيد من معاناة اعتقالهم.

قرارات بالحبس المنزلي:

رصدت محافظة القدس (44) قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين من بينهم العديد من الأطفال.

قرارات الإبعاد ومنع السفر:

شهد شهر تشرين الأول إصدار سلطات الاحتلال (23) قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، منها (3) قرارات بالإبعاد عن الأقصى، كما سلمت قرارين للمنع من السفر خلال شهر تشرين الأول.

الانتهاكات بحق المعتقلين:

بالتزامن مع الحرب على غزة وفي 23 تشرين الأول، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا لتعديلات مؤقتة فيما يخص الاعتقال الإداري، وهي: رفع مدة توقيف المعتقل، لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه، من 72 ساعة، إلى 6 أيام، وتعديل عرض المعتقل على جلسة التّثبيت الأولى؛ حيث كانت سابقا 8 أيام، وأصبحت حاليًا 12 يومًا.

والهدف من هذا التعديل تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال، والتسهيل على أجهزة الاحتلال في إصدار المزيد من أوامر اعتقال إداري، وإدارة الكم الكبير من المعتقلين، ومنهم المعتقلون إداريًا.

الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية:

أجبرت سلطات الاحتلال في 24 تشرين الأول أهالي بلدة العيساوية على إزالة مئذنة مسجد التوبة بعد قرار إداري من بلدية الاحتلال بإزالتها بحجة وضعها بدون ترخيص.

وفي 18 تشرين الأول اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واقتحموا المقبرة، وتعمدوا الدوس على قبري الشهيدين ليث أبو مرة ومحمد مصطفى.

كما أعاقت قوات الاحتلال وصول الطلبة المقدسيين إلى مدارسهم بسبب إغلاق الحواجز العسكرية، والعزلة التي فرضتها سلطات الاحتلال على مدينة القدس عقب اندلاع حرب غزة، واقتحمت مستشفى المقاصد في القدس المحتلة أكثر من مرة.

واعتدى المستعمرون على رجال الدين المسيحيين والحجاج والكنائس في البلدة القديمة، بالبصق وتوجيه الشتائم، وتكرر ذلك عدة مرات.

انتهاكات بحق الصحفيين

ضيّق الاحتلال عمل الصحفيين المقدسيين خاصة خلال الأعياد اليهودية، وكان يجري تفتيشًا دقيقًا للصحفيين ويمنعهم من التغطية بالرغم من إظهار بطاقات الصحافة الدولية.

وفي 3 تشرين الأول أخلى الاحتلال منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس من الصحفيين وشدد إجراءاته في منع وصولهم للمكان.

وعقب ارتقاء الشابين العباسي وفرج في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة، احتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية في محيط المكان.

وفي 15 تشرين الأول اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي المقدسي رجائي الخطيب أثناء تواجده في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأجبرته على مغادرة البلدة.

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، ارتفع عدد الصحفيين الشهداء على غزة منذ 7 تشرين الأول، إلى (25) صحفيا.

استهداف الشخصيات الوطنية:

وثقت محافظة القدس، عدة اعتداءات على شخصيات وطنية خلال شهر تشرين الأول، حيث استدعت المحافظ عدنان غيث، وسلمته قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية، علما أنه يفرض عليه الحبس المنزلي المفتوح في منزله ببلدة سلوان منذ 4 آب/ اغسطس العام الماضي، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده تضمنت (17) خرقًا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار، وتطالب نيابة الاحتلال بتحويله للسجن الفعلي.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، وأفرجت عنه عقب تسليمه قرارا بالإبعاد إلى الضفة الغربية، علما أنه تفرض على الهدمي الإقامة الجبرية مكان السكن في حي الصوانة في القدس، كما أنه يمنع من السفر منذ 4 سنوات، كما يمنعه من دخول البلدة القديمة والأقصى منذ أكثر من عامين.

وحرضت مجموعات المستعمرين المتطرفين عبر منصة التلغرام، على أماكن منازل لنشطاء مقدسيين عبر نشر تطبيق خرائط جوجل، وتم التحريض للوصوا اليها واستهدافها وعرف منهم: منزل الشهيد خالد المحتسب، ومنزل شهداء آخرين، ورامي الفاخوري، ومصطفى أبو زهرة، والشيخ عكرمة صبري، وحمزة الزغير، وناصر الهدمي، وسماح محاميد.

كما قامت مجموعة من المستعمرين بنشر أسماء وصور كل من: الحاج توفيق أبو زهرة، وأمجد أبو عصب، وهنادي الحلواني، وناصر الهدمي، وحمزة زغير، والشيخ رائد صلاح، والشيخ عكرمة صبري في موقع سمي بـ"صائدي النازية".