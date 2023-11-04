أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقينا" محملا إياه مسؤولية الهجمات على غزة.

وشدد أردوغان (في تصريحات للصحفيين خلال عودته من كازاخستان):على أن "المسؤول الأول عن الهجمات ضد غزة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصيا"، منوها بأن الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا تصريحات مناهضة له.

وتابع قائلا: "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

وأبدى الرئيس التركي اهتمامه بقمة منظمة التعاون الإسلامي المرتقبة بالرياض في وقف إطلاق النار، قائلا: "أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض هذا الشهر. سنضغط من أجل وقف إطلاق النار".

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده للعب دور (الضامن) في غزة على غرار نموذج جزيرة قبرص :"إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص.. وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلم لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة.

وأردف قائلا "ندعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة. ولا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".

وأضاف أردوغان: "الدول الغربية التي تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضوا الطرف عنها، ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة.. بعض الدول التي تتسامح مع عناصر التنظيمات الإرهابية تحت ستار "حرية التعبير" حاولت حظر العلم الفلسطيني الذي هو رمز لشعب".

ولفت أردوغان بخصوص الهجمات على غزة) إلى أن "الاتحاد الأوروبي لعب دورا غريبا وغير متسق للغاية خلال هذه الفترة ولم يتبن مقاربة عادلة".

وشدد أردوغان على ضرورة أن يمد العالم يد العون للمستضعفين والأبرياء: "ينبغي على العالم أن يسمع صرخات الأطفال الفلسطينيين. ومد يد العون لهؤلاء الأبرياء والمضطهدين دين في رقابنا وواجب إنساني".

وأضاف أن "إسرائيل التي تحاول التسبب عمدا في انهيار النظام الصحي بغزة، والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن الظلم، تركوا المدنيين والمرضى والرضع (في غزة) للموت".

المصدر: الاناضول