وزارة العمل الإسرائيلية.. 760 ألف إسرائيلي فقدوا وظائفهم بعد 26 يوما من عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- ذكرت وزارة العمل الإسرائيلية في بيانات رسمية أن 760 ألف إسرائيلي فقدوا وظائفهم بعد 26 يوما من إطلاق كتائب القسام التابعة لحماس عملية "طوفان الأقصى" والتي دخلت اليوم السبت يومها 29.

ووفقا لوزارة العمل الإسرائيلية، توقف حوالي 18% من القوى العاملة في إسرائيل عن العمل في أرقام صدرت بعد 26 يوما من "طوفان الأقصى" والتي تسببت بتعطل الأعمال في إسرائيل سيما في مناطق الجنوب والشمال.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعطلين في قطاعي البناء والمطاعم كان الأكبر.

وذكرت الوزارة أن 760 ألفا باتوا متعطلين بشكل كامل بسبب إغلاق المؤسسات أو الالتحاق بالجيش الإسرائيلي.

وأوضحت وزارة العمل الإسرائيلية أن 276 ألفا من جنود الاحتياط الذين تركوا وظائفهم هم حاليا عاطلين عن العمل، و127 ألف عامل تم إجلاؤهم من وظائفهم في غلاف غزة في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية في الشمال، و 183 ألفا من أولياء الأمور الذين تغيبوا عن العمل، و 319 ألف عامل يتغيبون عن العمل بسبب التوقف الكامل أو الجزئي عن العمل بسبب الحرب.

كما فقد 86 ألف عامل وظيفته في قطاع البناء و62 ألف عامل في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات (بشكل رئيسي من المطاعم والمقاهي).

وبلغت نسبة العاملين في إسرئيل الذين وضعوا في إجازة غير مدفوعة الأجر 70% وتم فصل البقية نهائيا من وظائفهم.

وفي وقت سابق، أظهر مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في الأسبوع الثالث لعملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة أن 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسرت أكثر من 50% من الإيرادات.

وحذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن اقتصاد إسرائيل يمر بوقت صعب يستوجب على الحكومة الإسرائيلية فيه اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي.

المصدر: يديعوت أحرنوت