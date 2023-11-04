المووجزز 6969

MENAFN - Palestine News Network ) -جيش الاحتلال الإسرائيلي،يواصل لليوم الـ29شن غاراته المكثفة على قطاع غزة، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع الى أكثر من 9400

استشهد عشرات المواطنين، وأصابة

اخرين، بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مصدر أمني فلسطيني، اليوم السبت، أنه لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.

-قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،

تستهدف بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.

كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.

وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع بوزراء خارجية دول عربية في الأردن اليوم السبت.

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة







