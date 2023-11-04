المووجزز 6969

(MENAFN
- Palestine News Network )
-جيش الاحتلال الإسرائيلي،
يواصل لليوم الـ29
شن غاراته المكثفة على قطاع غزة، مخلفا وراءه دمارا هائلا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وحصيلة الشهداء ترتفع الى أكثر من 9400
استشهد عشرات المواطنين، وأصابة
اخرين، بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
مصدر أمني فلسطيني، اليوم السبت، أنه لن يتم سفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى من مستشفيات غزة إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.
-قوات جيش الاحتلال، اليوم السبت،
تستهدف بالقصف والتدمير ألواح الطاقة الشمسية بمدينة غزة، والتي تعتبر مصدر الكهرباء الوحيد في المدينة.
كما أقدم طيران الاحتلال على قصف خزان مياه عمومي يزود عدة أحياء سكنية في رفح جنوب قطاع غزة.
وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع بوزراء خارجية دول عربية في الأردن اليوم السبت.
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام، وحارا نسبيا نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
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