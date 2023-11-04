عمار النعيمي يزور نادي مصفوت للرماية والفروسية



أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أهمية إحياء رياضة الآباء والأجداد والموروث الوطني والدعم المستمر لتطوير الرياضات التراثية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الثقافة والهوية الوطنية، ومن منظومة القيم والعادات والتقاليد الراسخة لدى أبناء عجمان، وتحقيق رؤية حكومة عجمان وخطتها الاستراتيجية لرعاية الشباب وربطهم بتراث الأجداد.

وأشاد سموه خلال زيارته نادي مصفوت للرماية والفروسية بالدور الذي ظل يقوم به النادي في تشجيع ونشر رياضتي الرماية والفروسية والعمل على اكتشاف ذوي المواهب في مجالهما ورعايتهم وتدريبهم وصقل إمكاناتهم الذاتية وتطويرها بغرض تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الرماية والفروسية والتنظيم والمشاركة في الأنشطة والمسابقات المتنوعة الخاصة بهاتين الرياضتين إضافة لتحقيق الأهداف والأنشطة الأخرى التي تخدم أبناء عجمان.

ونوه سموه بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للرياضة في الإمارة بشكل عام، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا وتشجيعه الدائم لأبنائه المواطنين بالمحافظة على هذه الرياضة والعمل على نشرها لما تمثله هذه الرياضات من تاريخ واصالة عربية وتراث امارتي أصيل، وانعكس ذلك على الإنجازات المتميزة والنتائج الطيبة التي حققها نادي مصفوت للرماية والفروسية في المنافسات والبطولات والمهرجانات التي شارك فيها.

وتفقد سموه خلال الزيارة مرافق النادي وميادين الرماية والأسلحة مثل مسدس ٩ مل وشارك الحضور الرمي بالمسدس ..وتجول كذلك في ميدان "بندقية سكتون" وميدان رماية الأطباق حيث شارك سموه الرماة.

وفي ختام الزيارة أعرب سمو ولي عهد عجمان عن سعادته بزيارة النادي ووجه الشكر للقائمين عليه، متمنياً لهم دوام التوفيق.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.





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