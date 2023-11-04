فضائح جديدة تطارد الممثل البريطاني راسل براند

MENAFN - Khaberni) خبرني - يواجه الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند مجدداً دعوى قضائية بارتكاب اعتداء جنسي على ممثلة، في موقع تصوير فيلم "آرثر" عام 2011 في نيويورك، حيث أدى دور شخصية وريث كان يعيش حياة مليئة بالكحول والزنا.

وتأتي الدعوى الجديدة بعد اتهامات متعددة نقلتها وسائل الإعلام البريطانية من قبل عدة نساء، يتهمنه بارتكاب جرائم اعتداء جنسي وسلوك غير لائق، وبعض تلك الحوادث تعود إلى 20 عاماً.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تحققت في عدد من هذه الاتهامات، ولكن الدعوى التي تم تقديمها في نيويورك، أمس الجمعة، تمثل أول اتهام من هذا النوع الموجه أمام المحكمة، بحسب وصف وكالة رويترز.

ووفق الدعوى، لدى النساء سنة واحدة لتقديم دعوى بشأن اعتداء جنسي مزعوم وقع منذ وقت طويل، حتى إذا انقضت المدة القانونية لرفع الدعوى.

كما تمت مقاضاة شركة Warner Bros Pictures، التي قامت بتوزيع فيلم "آرثر"، بالإضافة إلى شركات أخرى شاركت في إنتاج الفيلم. وتم اتهام هذه الشركات بالإهمال ومساعدة راسل براند، عن طريق تحمل سلوكه الفاسق على موقع التصوير.

ونفى راسل براند في (أيلول) عبر منصات التواصل ممارسة الجنس من دون موافقة تلك النساء.

يُذكر أن الفيلم كان فاشلاً في شباك التذاكر، وتلقى تقييمات سلبية عامة.

وتقول المتهمة إن الاعتداء تسبب في "إصابات نفسية خطيرة" وخسائر اقتصادية. وتطلب الدعوى تعويضات مالية غير محددة من براند بناءً على تهم الاعتداء، والاعتداء بالضرب، والاحتجاز الزائف، وتسبب الإجهاد النفسي.