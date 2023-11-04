زخة مكثفة من قذائف الهاون تستهدف حشود الاحتلال

زخة مكثفة من قذائف الهاون تستهدف حشود الاحتلال
التاريخ
11/4/2023 7:23:11 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت
إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن زخة مكثفة من قذائف الهاون من العيار الثقيل
استهدفت حشود الاحتلال في محيط مستوطنة كيسوفيم في غلاف غزة.
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