وفد إماراتي يعقد اجتماعات في البيت الأبيض لتعزيز العلاقات الثنائية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء



ترأس سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء عدد من كبار المسؤولين حول سبل تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وبحث الفرص في قطاعات التكنولوجية الناشئة المختلفة. كما تركزت اللقاءات حول تعزيز المصالح المشتركة لدولة الإمارات والولايات المتحدة من خلال تطوير استراتيجيات تسهم في دعم آفاق التعاون بين الجانبين .

وبدأت زيارة الوفد الإماراتي، باجتماع مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا ومجلس الفضاء الوطني وأعضاء من مجلس الكونغرس الأمريكي في "كابيتول هيل". وتضمنت الزيارة اجتماعات مع مؤسسة العلوم الوطنية والأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد سياسة العلوم والتكنولوجيا.

واستضاف سعادة عمران شرف مع مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي وسفارة الدولة في العاصمة واشنطن مأدبة عشاء، حضرها مسؤولون حكوميون ومراكز بحثية وعدد من المؤسسات الرائدة من القطاع الخاص، وتركزت المحادثات حول استكشاف فرص تعميق أواصر التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتأكيد على أهمية التطوير المشترك للكفاءات مع النظراء في الولايات المتحدة.

وأشاد سعادته خلال الزيارة، بالتعاون القائم مع الولايات المتحدة في عدة المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وقال سعادة عمران شرف : "شارك وفد دولة الإمارات مع نظرائه في الولايات المتحدة رؤيتنا الاستراتيجية التي تسعى إلى إحراز تقدم في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ودبلوماسية الفضاء بين دولتينا. ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات راسخة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الصداقة الوثيقة بين البلدين بما يرسخ التزامنا المتبادل بتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف سعادته: "كانت اللقاءات فرصة لتعزيز المصالح والاهتمامات المشتركة واستعراض مجالات التعاون والعمل المشترك لتحقيق الازدهار الاقتصادي، كما قمنا باستعراض القضايا العالمية الملحة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والعمل متعدد الأطراف."

ضم وفد الدولة نوف الهاملي، مستشارة العلوم والتكنولوجيا لدى وزارة الخارجية، إضافةً إلى عدد من كبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال.

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